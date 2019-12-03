Sudan'daki patlamada ölü sayısı 15'e yükseldi
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Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi.
Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle 9 kişinin cesedinin Bahri Hastanesi'ne ulaştığı ve ölü sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Yangın sonucu 6'sı ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. - HARTUM
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