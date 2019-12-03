Son Dakika Haberleri: Sudan'daki patlamada ölü sayısı 15'e yükseldi
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Sudan'daki patlamada ölü sayısı 15'e yükseldi

6 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi.

Sudan'daki patlamada ölü sayısı 15'e yükseldi, System.String[]

Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi.


Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle 9 kişinin cesedinin Bahri Hastanesi'ne ulaştığı ve ölü sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Yangın sonucu 6'sı ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. - HARTUM

Hartum, Sudan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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