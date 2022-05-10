Sudan'daki protestolarda 13 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'daki protestolarda 13 kişi yaralandı

10.05.2022 18:14
Sudan'daki protestolarda 13 kişi yaralandı

Sudan Doktorlar Komitesi, iktidarın sivillere devredilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sudan Doktorlar Komitesi, iktidarın sivillere devredilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Komite, pazartesi başkent Hartum'da, sivil yönetim, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve protestolarda ölenlerin hesabının sorulması talepleriyle sokağa çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin gaz bombası ve gerçek mermiyle müdahale ettiğini açıkladı.

Açıklamada, gösterilere emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 4'ü gerçek mermiyle 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Komite'den 5 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedilmişti.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin en üst idare organı Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Pazartesi, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'daki protestolarda 13 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:21:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'daki protestolarda 13 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement