Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Protestolarda 2 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Sudan'daki Protestolarda 2 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Sudan'da devam eden protestolarda iki kişi daha hayatını kaybetti.

Sudan'daki Protestolarda 2 Kişi Daha Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sudan'da devam eden protestolarda iki kişi daha hayatını kaybetti.

Sudan'ın çeşitli kentlerinde kötü yaşam koşulları ve fiyat artışları sebebiyle başlayan protestolar devam ediyor. Sudan'ın Omdurman kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan'daki protestolar, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından başlamıştı. 6 hafta önce başlayan protestolar devam ederken, Sudanlı yetkililer, protestolarda şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Sudan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:17:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Protestolarda 2 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]