Sudan'daki protestolarda 3 gösterici hayatını kaybetti - Son Dakika

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonra aldığı kararlara karşı düzenlenen protestolarda 3 gösterici yaşamını yitirdi.

Sudan Meslek Odaları Birliğinin çağrısıyla binlerce sivil yönetim yanlısı, başkent Hartum ve birçok şehirde sokağa çıktı.

Sudan polisi, "tam sivil yönetime geçiş" talebiyle başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen askeri darbe karşıtı göstericileri, gaz ve ses bombalarıyla dağıttı.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici gazdan etkilendi.

Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hartum'daki protestolarda güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 3 gösterici hayatını kaybetti.

Sudanlı yetkililer, dün, göstericilerin güvenliğinin sağlanacağına dair güvence vermişti.

Yetkililer, kritik noktalar dışında ilk kez köprü ve yolları kapatmazken, daha önceki rutin tedbirlerin aksine ilk kez internet ve telefon hatları kesilmedi.

Sudan Direniş Komiteleri, ocak sonuna kadar askeri yönetim karşıtı protestoların süreceğini duyurdu.

25 Ekim'den bu yana 76 kişi yaşamını yitirdi

Ülkede 25 Ekim 2021'den bu yana devam eden protestolarda, yüzlerce gösterici gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla yaralandı, 76 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi IGAD ve Afrika Birliğinin de aralarında olduğu uluslararası ve bölgesel taraflar, bu ayın başında siyasi krizin çözümü için girişim başlatmıştı.