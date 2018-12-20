Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Protestolarda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'daki Protestolarda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

11 saat önce

Sudan'da devletin ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'daki Protestolarda 3 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sudan'da devletin ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın çeşitli yerlerinde devletin yetersiz ekonomi politikaları sonucu mücadele ettikleri kötü yaşam koşullarından şikayetçi olan halk sokağa çıktı. Özelikle temel ihtiyaç olan ekmeğin 3 katı fiyatına çıkmasından sonra başlayan protestolarda resmi rakamlara göre 3 kişi hayatını kaybetti. Bölge haltının sakinlerinin neredeyse hepsinin sokağa döküldüğü kaydedilirken protestocuların devlet dairelerine zarar verdiği belirtildi.

Gösterilerin en şiddetli yaşandığı yerler arasında ise El-Gadarif, Hartum ve Atbara kentleri olduğu öğrenildi. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:16 Kaynak: İHA

Hartum, Sudan, 3. Sayfa
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