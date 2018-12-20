Sudan'daki Protestolarda 3 Kişi Hayatını Kaybetti
9 saat önce
- Sudan'daki protestolarda 3 kişi hayatını kaybettiHARTUM - Sudan'da devletin ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.
- Sudan
'daki protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti
HARTUM - Sudan'da devletin ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'ın çeşitli yerlerinde devletin yetersiz ekonomi politikaları sonucu mücadele ettikleri kötü yaşam koşullarından şikayetçi olan halk sokağa çıktı. Özelikle temel ihtiyaç olan ekmeğin 3 katı fiyatına çıkmasından sonra başlayan protestolarda resmi rakamlara göre 3 kişi hayatını kaybetti. Bölge haltının sakinlerinin neredeyse hepsinin sokağa döküldüğü kaydedilirken protestocuların devlet dairelerine zarar verdiği belirtildi.
Gösterilerin en şiddetli yaşandığı yerler arasında ise El-Gadarif, Hartum
ve Atbara kentleri olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:58 Kaynak: İHA
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