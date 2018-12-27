Sudan'daki Protestolarda Ölü Sayısı 19'a Yükseldi
1 saat önce
- Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 19'a yükseldiHARTUM - Sudan'da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.
- Sudan
'daki protestolarda ölü sayısı 19'a yükseldi
HARTUM - Sudan'da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.
Sudan'da kötü yaşam koşulları ve fiyat artışlarına tepki amacıyla halkın başlattığı protestolar devam ediyor. Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır devam eden gösterilerde 19 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan Osman, 219'u güvenlik görevlisi 397 kişinin yaralandığını sözlerine ekleyerek halkı sükünete çağırdı.
Bakan Osman, rejim değişikliği isteyen eylemcilere yönelik çağrıda bulunarak, rejim değiştirmenin tek yolunun şiddet değil, demokratik seçimler olduğunu söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:53 Kaynak: İHA
Katiller, 17 Yaşındaki Çocuğu Banyoda Parçalayıp Çöpe Attı
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi