Sudan'daki Protestolarda Ölü Sayısı 19'a Yükseldi
1 saat önce
Sudan'da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.
Sudan
'da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.
Sudan'da kötü yaşam koşulları ve fiyat artışlarına tepki amacıyla halkın başlattığı protestolar devam ediyor. Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır devam eden gösterilerde 19 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan Osman, 219'u güvenlik görevlisi 397 kişinin yaralandığını sözlerine ekleyerek halkı sükünete çağırdı.
Bakan Osman, rejim değişikliği isteyen eylemcilere yönelik çağrıda bulunarak, rejim değiştirmenin tek yolunun şiddet değil, demokratik seçimler olduğunu söyledi. - HARTUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:54 Kaynak: İHA
Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi
"Şehitler Mehitler Aman Yeter" Diyen Yerlitaş Hakkında Suç Unsuru Bulunmadığı İçin Soruşturma Açılmadı