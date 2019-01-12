Sudan'daki Protestolarda Ölü Sayısı Artıyor
1 saat önce
Sudan'da yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 24'e yükseldiği aktarıldı.
Sudan
'da yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 24'e yükseldiği aktarıldı.
Sudan'da yaklaşık bir aydır yükselen ekmek fiyatları ve döviz sıkıntısı nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor. Sudanlı yetkililer, protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü
ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.
Öte yandan Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, kendisinin görevi bırakmasını isteyen göstericilere, iktidara gelmek için 2020'de yapılacak seçimlere hazırlanmaları çağrısında bulunmuş, "Halkımız tarafından seçilerek ve siyasi güçlerin tanıdığı bir komisyon tarafından denetlenen seçimlerle iktidara geldik. Şu andaki mevcut olan anayasa tüm siyasi güçler tarafından kabul edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede geçtiğimiz Aralık
ayından bu yana, Hartum
dahil olmak üzere farklı şehirlerde yaşam koşullarının bozulması sebebiyle protestolar devam ediyor. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:24 Kaynak: İHA
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