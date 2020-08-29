Sudan'daki sel felaketlerinde 88 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sudan'da son dönemde meydana gelen seller nedeni ile 88 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, ülkede son dönemde yaşanan şiddetli yağışlar nedeni ile meydana gelen sellerde 88 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, sel nedeniyle 19 bin 974 evin tamamen yıkıldığı, 35 bin 215 evin kısmen hasar gördüğü ifade edildi. Kızılay Derneği, seller nedeni ile 140 devlet tesisinin, 318 dükkanın ve 3 bin 200 dönüm tarım arazisinin tahrip olduğunu, 5 bin 379 hayvanın ise öldüğünü açıkladı.

Öte yandan Sudanlı yetkililer Nil Nehri seviyesinin görülmemiş seviyelere ulaştığı konusunda uyarıda bulundu. - HARTUM