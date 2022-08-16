Sudan'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı - Son Dakika
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Sudan'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı

16.08.2022 20:50
Sudan'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı

Sudan'daki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e yükseldiği bildirildi.

Sudan'daki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e yükseldiği bildirildi.

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, hazirandan bu yana ülkenin genelinde devam eden şiddetli yağışların sellere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e çıktığı, 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Sellerde 21 bin 500'den fazla evin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, 6 bin hektar tarım arazisinin sular altına kaldığı ve 117 hayvanın da telef olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi (OCHA) da ülkedeki şiddetli yağışlarından 136 bin kişinin etkilendiğini duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 14 Ağustos'ta, Nil Nehri eyaletinde selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek selzedelere gerekli desteği sağlama sözü vermişti.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı - Son Dakika
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