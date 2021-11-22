Üye Girişi
Sudan'daki siyasi güçler, Burhan ve Hamduk arasında imzalanan anlaşmayı reddetti - Son Dakika

Sudan'daki siyasi güçler, Burhan ve Hamduk arasında imzalanan anlaşmayı reddetti

22.11.2021 00:04
Sudan'daki siyasi güçler, Burhan ve Hamduk arasında imzalanan anlaşmayı reddetti

Sudan Meslek Odalar Birliği, eski iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile Komünist Parti; Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk arasında imzalanan siyasi anlaşmayı reddettiklerini bildirdi.

Sudan Meslek Odalar Birliği, eski iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile Komünist Parti; Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk arasında imzalanan siyasi anlaşmayı reddettiklerini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, "Hamduk ve Burhan arasında bugün imzalanan ihanet anlaşmasını tamamen reddediyoruz. Bu sadece imzalayan tarafları ilgilendiriyor. Anlaşma, darbeyi meşrulaştırmaya yönelik yanlış bir girişimdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Abdullah Hamduk'un, bu anlaşmayı imzalaması "siyasi intihar" olarak nitelendirildi.

"Barışçıl yollarla protesto edilme" çağrısı

ÖDBG'den yapılan açıklamada ise bu anlaşmanın, biçim ve içerik açısından reddedildiği vurgulanarak, "Meşru rejimi baltalama, anayasayı devirme ve barışçıl devrimcileri öldürme, taciz, ve diğer belgelenmiş suçlar, darbe liderlerinin derhal yargılanmalarını gerektirir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm barışçıl, denenmiş ve yenilikçi yöntemlerle devrimcilerle meslek kuruluşları, Direniş Komiteleri ve tüm onurlu insanlarla birlikte bu anlaşmayı yıkmak için çalışıyoruz." görüşü paylaşıldı.

Sudan Komünist Partisi de açıklamasında, söz konusu anlaşmayı, devrimin görevlerinin tamamlanmasına ve canlar verilerek, sivil ve demokratik bir devletin kurulmasına giden yolu engellemeye yönelik bir başka girişim olarak gördü.

Açıklamada, herkese, anlaşmaya ve onu hazırlayanlara karşı kararlı duruş sergileme ve her türlü barışçıl yollarla protesto etme çağrısı yapıldı.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti.

Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un, resmen görevine başladığını bildirmişti.

Komünist Parti, Başbakan, Komünist, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'daki siyasi güçler, Burhan ve Hamduk arasında imzalanan anlaşmayı reddetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim 21:41 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi 21:27 Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi Çöplükte çanta içinde cenin bulundu 18:53 Çöplükte çanta içinde cenin bulundu
17:55 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi 16:59 İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı 16:50 U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı 13:41 Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı

Son Dakika Haberleri
23:40 Son dakika spor dünyasında yaşanan gelişmeler
23:30 Köprüden kendini 50 metre boşluğa bırakan genç kadın yaşamını yitirdi
23:30 Galibiyet golü sonrası GS TV spikerleri masayı yumrukladı: Aman yarabbim
23:24 Görenler gözlerine inanamadı! Suudi Arabistan'a kar yağdı
23:10 Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz
23:09 Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor
23:03 Galatasaray'ın koreografisine Volkan Demirel'den gönderme: Sahadaki Koreliyi unuttular
22:35 Performansıyla taraftarı mutlu eden Mesut Özil'den açıklama: Fenerbahçe'mle büyüdüm
22:21 Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 8 yıldır yenemiyor
22:06 Burak Elmas eleştiriye başlayınca yayıncı kuruluş canlı yayını kesti
"Öldü" sanılan adamın 6 saat yaşadığı anlaşıldı "Öldü" sanılan adamın 6 saat yaşadığı anlaşıldı         
00:00
İşçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi İşçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi         
21:40
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor 50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor         
17:55
Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu         
17:52
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
12:52
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül         
11:49
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor         
09:17
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 00:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'daki siyasi güçler, Burhan ve Hamduk arasında imzalanan anlaşmayı reddetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement