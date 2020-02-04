Sudan'daki siyasi partilere göre, Burhan-Netanyahu görüşmesi Filistin davasına ihanet - Son Dakika

Sudan'daki siyasi partiler, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüşmesini Filistin davasına ihanet olarak nitelendirdi.

Sudan Halk Kongresi, Ulusal Kongre, Komünist Parti ve Demokratik Birlik Partisi, yaptıkları yazılı açıklama ile Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uganda'daki görüşmesini kınadı.

Eski iktidar partisi Ulusal Kongreden yapılan açıklamada, "Buluşmayı kabul etmiyor ve kınıyoruz. Sudan halkının çoğunluğunun onaylamadığı bir karar olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sudan Komünist Partisi de görüşmeyi Filistin davasını sırtından bıçaklamak olarak nitelendirdi.

Demokratik Birlik Partisi ve Halk Kongresi'nden yapılan açıklamalarda da buluşmanın Filistin davasına ihanet olduğu ve reddedildiği kaydedildi.

Kriz yaratan görüşme

Orgeneral Burhan, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleri ile yeniden arasını düzeltmek istiyor.

İsrail ile barış anlaşmaları yapan Mısır ve Ürdün dışında hiçbir Arap ülkesinin Tel Aviv yönetimiyle resmi ilişkisi bulunmuyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

İsrail'in 54 Afrika ülkesinden 39'uyla diplomatik ilişkisi bulunuyor. Senegal, Mısır, Angola, Gana, Fildişi Sahili, Etiyopya, Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Kamerun olmak üzere 10 ülkede ise İsrail elçilikleri mevcut.