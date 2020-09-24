Sudan'daki soykırıma ortak olmakla suçlanan Fransız BNP Paribas hakkında adli tahkikat başlatıldı - Son Dakika

Fransız bankası BNP Paribas hakkında, Sudan'a yönelik yaptırımları ihlal ederek "soykırıma ve insanlığa karşı suçlara ortak" olmak suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) adlı sivil toplum kuruluşu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, FIDH ve Project Expedite Justice adlı kuruluşun desteğiyle 9 Sudanlının, geçen yıl BNB Paribas hakkında Paris Mahkemesine yaptıkları suç duyurusunun kabul edildiğini, mahkemenin banka hakkında adli tahkikat başlattığını bildirdi.

Adli soruşturma açılmasının Sudan'daki soykırımların kurbanları için harika bir haber olduğu belirtilen mesajda, ayrıca o sırada yaptırım uygulanan Sudan'daki soykırımın en şiddetli olduğu zamanlarda Darfur yönetiminin "fiili merkez bankası" gibi çalışan BNP Paribas hakkında cezai soruşturma açılması yönünde bir adım olduğu kaydedildi.

Banka, ABD'de suçlu bulunmuştu

BNB Paribas, ABD'de Sudan, İran ve Küba'ya finansal işlemleri kısıtlayan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 2014'te suçlu bulunmuştu. Suçu kabul eden ve ABD yönetimiyle anlaşan banka, 8,8 milyon dolar para cezası ödemişti.

Paris Savcılığı, Eylül 2017'de Ruanda'da soykırım işleyenlere yasa dışı silah temininin finansmanı olmakla suçlanan BNP Paribas'ın Ruanda soykırımındaki rolünü araştırmak için soruşturma başlatmıştı.

FIDH ve Project Expedite Justice de, geçen yıl eylül ayında, 2002-2008 yıllarında eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimine yaptırım kararına rağmen finansal hareketlerde kolaylık sağladığı gerekçesiyle BNP Paribas bankası hakkında Paris Mahkemesine suç duyurusunda bulunmuştu.

İki kuruluş, bankayı "soykırıma ortak olmakla ve insanlığa karşı suç işlemekle" itham etmişti.