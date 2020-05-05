SUDAN'DAKİ TÜRK HASTA AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ-2 - Son Dakika

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SUDAN'DAKİ TÜRK HASTA AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ-2
6 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:39 Kaynak: DHA
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