SUDAN'DAKİ TÜRK HASTA AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ- 4 - Son Dakika

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SUDAN'DAKİ TÜRK HASTA AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ- 4
43 dakika önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:20 Kaynak: DHA
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