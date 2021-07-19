Sudan'daki Türk yardım kuruluşları 200 bin aileye kurban yardımı ulaştıracak - Son Dakika

Sudan'daki Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK), vekaletle kurban kesim programı kapsamında 5 bin büyükbaş hayvanı ihtiyaç sahibi 200 bin aileye ulaştıracak.

Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk Kızılayın da aralarında olduğu 15'in üzerinde yardım kuruluşunun başkent Hartum ve ülkenin dört bir tarafında kestireceği kurbanlarla 200 bin aileye bayram sevinci yaşatmak istediğini söyledi.

Anadolu insanının yardımseverliğini, cömertliğini ve kardeşliğini Sudan halkıyla paylaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda bu ilişkiler ve faaliyetler üst düzeye çıkıyor. Kardeş Sudan halkının büyük bir teveccühüyle buradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sudanlı yetkililer, tüm STK'lerimizin çalışmalarını, 'insani ve İslami' olarak gördüklerini ve samimi hissettiklerini belirterek bizler için 'Temiz Eller' tanımlamasında bulunuyor."

Şen, Hartum ve diğer eyaletlerde kurban alımlarının tamamlandığını, STK'lerin tamamen kesim ve dağıtım organizasyonlarına odaklandığını kaydederek, "5 binin üzerindeki büyükbaş hayvanı iş birliği yaptığımız yerel kuruluşlarla dağıtmayı umuyoruz. Bağışçılarımızın içi rahat olsun. Tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.