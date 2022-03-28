Sudan'daki yetimlerin yüzü Türk hayırseverlerin desteğiyle gülüyor - Son Dakika

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Türk sivil toplum ve insani yardım kuruluşları, Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü insan odaklı girişimler ve kalkınmaya yönelik politikalarına paralel olarak gerçekleştirdikleri kalıcı ve güçlü projelerle bölge insanının hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, birçok alandaki farklı projelerinin yanı sıra yetimlere ve ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalarla Türk hayırseverleri ile Sudanlı kardeşleri arasında gönül köprüleri kuruyor.

Başkent Hartum'dan 400 kilometre mesafedeki Kuzey Kurdufan bölgesinde yaklaşık 200 yetim aileye temel ihtiyaç malzemesi dağıtan İHH Konya Şubesinden gönüllüler, daha sonra bölgedeki yetimler ve çocuklarla bir araya geldi.

Türk yardım ekibini sevinç gösterileriyle karşılayan bölge halkı, misafirlerine deve kurban etti.

İHH Konya Şubesi yöneticisi Ömer Özkan, "En iyi yatırım, kardeşe yatırım" sloganıyla Konyalı hayırseverlerin desteğiyle Sudan'da birçok proje yürütüldüğünü söyledi.

Sudan'da 6 bin yetim destekleniyor

Türkiye'nin yardım elinin, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Sudan'a da uzandığına dikkati çeken Özkan, ülkedeki yetimlere yönelik çalışmalar kapsamında 6 binin üzerinde çocuğun düzenli olarak desteklendiğini vurguladı.

Yetim ailelerine gelir getirici proje desteği kapsamında, su taşıma aracı, süt keçisi, yolcu ve eşya taşımacılığı yapabilmeleri için 3 tekerlekli motor teslim edildiğini belirten Özkan, "Böylelikle hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler hem de gelir elde etmiş olacaklar. Kendi başlarına hayatlarını idame ettirecekler." dedi.

6 yetim annesi Amine Mubara, "Eşim 8 yıl önce vefat etti. Pazarlarda çalışarak çocuklarıma bakıyorum. Proje başarılı olunca inşallah daha iyi şartlarda yaşam süreceğiz. Bu araba, evimize hem su hem de gelir getirecek." diye konuştu.

Türkiye yüzleri güldürüyor

Bölgede insani yardım faaliyetlerine katkı veren Sudanlı Abdülmecid Amir de Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Coğrafyanın tarım ve hayvancılığı kısıtladığını ve hayatın zorlu koşullarına dikkati çeken Amir, şunları kaydetti:

"Türk kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Uzak topraklardan gelerek buradaki insanlara yardım getirdiler. Türkler, buraya sürekli yardım yapıyor ve yetim ailelerini sevindiriyor. Sağmal keçi projesi çok önemli ve kırsal alanlardaki aileler için gelir kaynağı. Onları takip ediyor, hayatlarındaki değişikliği de görebiliyoruz."