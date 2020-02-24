Sudan'dan BM'ye Darfur'u kalkındırma çağrısı - Son Dakika

Sudan'da iktidardaki Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına Darfur'da yalnızca insani yardımlar değil kalkınma çalışmaları da yapmaları çağrısında bulundu.

Orgeneral Dakalu, BM- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) tarafından başkent Hartum'da bir otelde düzenlenen "Hızlı Destek Kuvvetleri'nin İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İmkanlarını Geliştirme" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, BM'den Darfur'daki sığınmacılar ve mültecilerin evlerine geri dönebilmeleri için çalışma yapmasını istedi.

Dakalu, lideri olduğu Hızlı Destek Kuvvetleri'nin başından beri şeffaf ve çok açık bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, siviller başta olmak üzere herkesin hakkını savunan, uluslararası yasalara uyan bir güç olduğunu öne sürdü.

Orgeneral Dakalu, BM'yi Darfur bölgesinde insani yardım faaliyetleri yürütmenin yanı sıra kalkınma çalışmaları yapmaya davet etti.