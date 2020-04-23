Sudan'dan getirilen 182 kişi Siirt'te karantina yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Sudan'dan getirilen 182 kişi Siirt'te karantina yurduna yerleştirildi

SİİRT - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sudan'da bulunan 182 Türk vatandaşı, Batman'dan otobüslerle Siirt'e getirildi. Siirt'te getirilen 2'si çocuk olmak üzere 182 vatandaş, bir yurtta karantinaya alındı.

Ateşleri ölçülen, maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerden indirilen vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, yurt dışından gelen vatandaşlar için yurdun hazır hale getirildiğini dile getirdi.

Akkoyun, "Sağlık ekipleri ateş ölçümü ve diğer kontrollerini yaptı. Bizler de kayıtlarını yapıp odalarına yerleştiriyoruz. Her birisi kendileri için hazırlanmış ayrı odalarda kalacak. Yurdumuzda da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği malzemeleri hazırladık" dedi.