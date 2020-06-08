Sudan'dan, Mısır ve Etiyopya'ya Hedasi Barajı için 3'lü toplantı çağrısı - Son Dakika

Sudan'dan, Mısır ve Etiyopya'ya Hedasi Barajı için 3'lü toplantı çağrısı

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri'ni besleyen Mavi Nil'in yatağını değiştirerek inşa ettiği ve nehir havzasındaki ülkeleri karşı karşıya getiren Hedasi Barajı meselesini görüşmek üzere taraflara yarın video konferans ile toplantı çağrısında bulundu.

Sudan'dan, Mısır ve Etiyopya'ya Hedasi Barajı için 3'lü toplantı çağrısı, System.String[]

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri'ni besleyen Mavi Nil'in yatağını değiştirerek inşa ettiği ve nehir havzasındaki ülkeleri karşı karşıya getiren Hedasi Barajı meselesini görüşmek üzere taraflara yarın video konferans ile toplantı çağrısında bulundu.

Sudan Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Yasir Abbas, Mısırlı ve Etiyopyalı mevkidaşlarına Hedasi Barajı müzakerelerinin devamı için yapılacak yarınki üçlü özel toplantı için davet gönderdi. Bu toplantı, daha önceki müzakere turlarının tamamlayıcısı ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un, Mısır ve Etiyopya'nın müzakerelere dönmesi ve üç ülkenin menfaatlerini ve halklarının taleplerini karşılayan kapsamlı ve tatmin edici bir anlaşmaya varma çabalarının sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Abbas, toplantının, ABD, Güney Afrika ve Avrupa Komisyonu'ndan bir üyenin gözlemciliğinde yapılacağını kaydetti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bugün mecliste yaptığı konuşmada, "Hiç kimse barajı tamamlamamıza engel olamayacak." demişti.

Ahmed, barajın inşasında yaşanan tüm sorunların halledildiğini ve planlandığı şekilde su tutulmaya başlanacağına işaret ederek, "Hedasi Barajı, bizim için Mısır ve Sudan'a zarar vermeyecek bir kalkınma ve ulusal kalkınma meselesi." diye konuşmuştu.

Geçen hafta Mısır, Rusya, Almanya ve İtalya, Hedasi Barajı ile ilgili anlaşma olmadan tek taraflı bir uygulamayı reddettiklerini açıklamışlardı.

Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.?

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve neticelendirilemeyen görüşmeler, geçen şubat ayında kesintiye uğramış, Sudan, tarafları tekrar aynı masada buluşturmak için girişim başlatmıştı.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'dan, Mısır ve Etiyopya'ya Hedasi Barajı için 3'lü toplantı çağrısı - Son Dakika

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