Sudan'dan uluslararası topluma "Bizi destekleyin" çağrısı - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, uluslararası toplumu, siyasi tarafların uzlaşması için ülkesini desteklemeye çağırdı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ofisinde ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Norveç ve Avrupa Birliği elçilerini kabul etti.

Elçileri, siyasi süreçteki tarafları geçiş hükümeti kurulması, özgür ve adil seçimlerin yapılması için desteklemeye çağıran Burhan, kalan geçiş dönemini yönetme konusunda fikir birliğine varmak için diyaloğun önemini vurguladı.

Öte yandan, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu'nun, aynı elçilerle, Sudanlı taraflar arasında ulusal bir diyalog başlatma çabalarını görüştüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak-10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

BM, Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, 27 Nisan'da, Sudan'da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun mayısın ikinci haftasında başlatılacağını duyurmuştu.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair uluslararası toplumun bu girişimlerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.