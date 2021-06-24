Sudan, Darfur bölgesine 20 bin asker konuşlandıracak - Son Dakika

Sudan'daki en üst yönetim organı, geçici Egemenlik Konseyinin üyesi Tahir Hacer, Konseyin, ülkenin batısındaki Darfur bölgesine 20 bin asker konuşlandıracağını söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Hacer, geçiş döneminin tüm oluşumlarıyla birlikte devletin saygınlığını arttırmak ve ülkenin güvenliğine kastedenlere hukukun üstünlüğünü göstermek amacıyla bölgeye asker göndermeyi amaçladıklarını belirtti.

Hacer, tarih belirtmeksizin "Önümüzdeki günlerde vatandaşları korumak ve ülkenin güvenliğine kastedenlere karşı koymak için Darfur bölgesi eyaletlerinin (5 eyalet) tamamında 20 bin asker görevlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Hacer, tüm taraflara aşiret kavgalarından vazgeçmesi ve toplumsal barışın sağlanması için çalışma çağrısı yaptı.

Egemenlik Konseyinden 17 Haziran'da yapılan açıklamada, ülkedeki güvenlik sorununun çözülmesi için ordu, Hızlı Destek Kuvvetleri, polis, genel istihbarat teşkilatı ve hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı gruplardan oluşan ortak bir güç kurulduğu duyurulmuştu.

Darfur'daki güvenlik sorunu

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorunun kısa vadede çözülmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.