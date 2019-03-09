Sudan Devlet Başkanı Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Tutukluları Serbest Bıraktı
29 dakika önce
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 8 Mart Dünya Kadın Günü'nde, daha önce düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda tutuklanan kadınların serbest bırakılması emrini verdi.
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 8 Mart Dünya Kadın Günü'nde, daha önce düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda tutuklanan kadınların serbest bırakılması emrini verdi.
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 8 Mart Dünya Kadın Günü'nde, uzun süredir hükümetin yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle devam hükümet karşıtı protestolarda tutuklanan kadınların serbest bırakılması emrini verdi. Konuya ilişkin dün yapılan toplantıda Beşir'in güvenlik ve istihbaratın başındaki isimlere cezaevindeki kadınların serbest bırakılması için talimat verdiği kaydedildi. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:59 Kaynak: İHA
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