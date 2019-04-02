Sudan Devlet Başkanı El Beşir'den Ateşkes Çağrısı

- Sudan Devlet Başkanı El Beşir'den ateşkes çağrısıHARTUM - Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, ülkedeki bütün çatışma alanlarında ateşkes yapılması çağrısını yineledi.

- Sudan Devlet Başkanı El Beşir'den ateşkes çağrısı



HARTUM - Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, ülkedeki bütün çatışma alanlarında ateşkes yapılması çağrısını yineledi.

Sudan'da geçtiğimiz Aralık ayında ekonomik sıkıntılar sebebiyle başlayan toplu protestolar devam ediyor. Protestolar çatışmalara dönüşünce "Sudan'da Arap Baharı" benzetmesi yapılmıştı. Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, mecliste yaptığı konuşmada, tüm tarafları sükünete davet ederek, ateşkes çağrısında bulundu. Barışın sağlanmasının milli bir mesele olduğunu söyleyen El Beşir, "Bu yılın başında 2019'un barış yılı olacağını duyurmuştum. Bu asil amaca hep birlikte çalışarak ulaşmalıyız" dedi.

Ekonomik sıkıntıların, protestolara sebep olduğunun farkında olduğunu vurgulayan El Beşir, ileri safhalarda ekonomik durumla mücadele etmek için geniş kapsamlı tedbirler alınacağının sözünü verdi. El Beşir, ülkedeki bütün siyasi partilerin, geniş kapsamlı ve tüm tarafların katılabileceği görüşmelere katılmaları çağrısında bulundu. Oluşturulacak diyalogla istenen barış ortamına ve bu durum için uygun koşulların oluşturulacağı sözünü verdi.

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