Sudan Devlet Televizyonu, Ordunun Kısa Süre İçerisinde Önemli Bir Açıklama Yapacağını Bildirdi.
26 dakika önce
Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:46 Kaynak: AA
devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.
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