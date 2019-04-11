Son Dakika Haberleri: Sudan Devlet Televizyonu, Ordunun Kısa Süre İçerisinde Önemli Bir Açıklama Yapacağını Bildirdi.

Sudan Devlet Televizyonu, Ordunun Kısa Süre İçerisinde Önemli Bir Açıklama Yapacağını Bildirdi.

26 dakika önce

Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:46 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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