Sudan: Devrik lider Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sudan: Devrik lider Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika Dünya

Sudan: Devrik lider Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin mal varlıklarına el konuldu

6 saat önce

Geçen kasımda yürürlüğe giren ve hem Beşir'in partisinin feshedilmesine hem de mal varlıklarına el konulmasının önünü açan yasa çerçevesinde el koyma işleminin gerçekleştirildiği belirtildi

Sudan: Devrik lider Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin mal varlıklarına el konuldu, System.String[]

Sudan'da devrik Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin (NCP) tüm mal varlıklarına el konuldu.


Geçen kasımda yürürlüğe giren ve hem Beşir'in partisinin feshedilmesi hem de mal varlıklarına el konulmasının önünü açan yasa çerçevesinde işlemin gerçekleştirildiği belirtildi.

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Sudan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:06 
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