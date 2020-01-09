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Sudan: Devrik lider Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin mal varlıklarına el konuldu
6 saat önce
Geçen kasımda yürürlüğe giren ve hem Beşir'in partisinin feshedilmesine hem de mal varlıklarına el konulmasının önünü açan yasa çerçevesinde el koyma işleminin gerçekleştirildiği belirtildi
Sudan'da devrik Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin (NCP) tüm mal varlıklarına el konuldu.
Geçen kasımda yürürlüğe giren ve hem Beşir'in partisinin feshedilmesi hem de mal varlıklarına el konulmasının önünü açan yasa çerçevesinde işlemin gerçekleştirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:06
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