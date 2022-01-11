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Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi - Son Dakika

Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi

11.01.2022 19:45
Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucunda 11 Nisan 2019'da ordunun müdahalesi ile görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davası 25 Ocak'a ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucunda 11 Nisan 2019'da ordunun müdahalesi ile görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davası 25 Ocak'a ertelendi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Başkent Hartum'daki Ceza ve Hukuki Bilimler Enstitüsü binasındaki mahkemede, davanın görülmesine devam edildi.

Hakim Hüseyin el-Cak Ahmed, mahkeme üyesi bir hakimin hastalığı nedeniyle mahkemeyi iki hafta erteledi.

Hakim Ahmed, savunma makamının itirazlarına ilişkin kararın 25 Ocak'taki duruşmada açıklanacağını belirtti.

Savunma heyeti avukatlarından Halid İbrahim Ali, yaptığı açıklamada, yaşları 80'in üzerinde olan bazı sanıkların soruşturma ve yargılama aşamasında üç yıla yakın bir süre hapiste kaldıklarını belirterek, bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ve suçlu bulunmaları durumunda dahi içeride tutulmalarının yasal olmadığını ifade etti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi
Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi
Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi
Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi

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cumhurbaşkanı, Sudan, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi - Son Dakika
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