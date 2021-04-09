Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Katar ziyaretlerinin ilişkileri yoluna koyduğunu belirtti - Son Dakika

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Katar ziyaretlerinin ilişkileri yoluna koyduğunu belirtti

09.04.2021 11:25

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Katar'a gerçekleştirdikleri üst düzey ziyaretin, iki ülke ilişkilerini yoluna koyduğunu ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Katar'a gerçekleştirdikleri üst düzey ziyaretin, iki ülke ilişkilerini yoluna koyduğunu ifade etti.

Mehdi, Katar'dan dönüşünde havalimanında yaptığı açıklamada, Katar ziyaretini "başarılı" olarak nitelendirerek "Katar, önemli bir devlet ve bölgedeki temel rolü göz önüne alındığında ziyaretimiz, iki ülke ilişkilerini doğru yola soktu." değerlendirmesinde bulundu.

Katar hükümetine Sudan'daki son gelişmeler, güvenlik tehditleri ve sınırdaki durum hakkında bilgi verdiklerini aktaran Mehdi, "Sudan heyeti, ülkedeki duruma ilişkin Katar tarafından büyük anlayış gördü." dedi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Dışişleri Bakanı Mehdi'nin de aralarında bulunduğu Sudan heyeti, Katar'da iki günlük resmi temaslarda bulunmuştu.

Sudan Yatırım Bakanlığı verilerine göre, Katar, yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımla yatırımcı ülkeler arasında 5'inci sırada yer alıyor.

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Katar ziyaretlerinin ilişkileri yoluna koyduğunu belirtti
Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Katar ziyaretlerinin ilişkileri yoluna koyduğunu belirtti
Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Katar ziyaretlerinin ilişkileri yoluna koyduğunu belirtti
Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Katar ziyaretlerinin ilişkileri yoluna koyduğunu belirtti

Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Katar ziyaretlerinin ilişkileri yoluna koyduğunu belirtti - Son Dakika


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