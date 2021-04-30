Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile Hedasi Barajı meselesini görüştü - Son Dakika

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile Hedasi Barajı meselesini görüştü

30.04.2021 05:29
Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile Hedasi Barajı meselesini görüştü, System.String[]

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Nil Nehri'nin yukarı kıyıdaş ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı dosyası hakkında bilgi vermek amacıyla çıktığı Afrika turu kapsamında Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya geldi.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Nil Nehri'nin yukarı kıyıdaş ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı dosyası hakkında bilgi vermek amacıyla çıktığı Afrika turu kapsamında Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Mehdi, Etiyopya'nın anlaşma olmadan barajı temmuz ayında ikinci kez doldurma kararının tehlikelerine karşı Kenyatta'yı ayrıntılı olarak bilgilendirdi.

Sudan'ın Afrika Birliği'nin himayesinde ve uluslararası ortakların desteğiyle bir anlaşmaya varma konusundaki istekliliğini dile getiren Mehdi, ülkesinin Hedasi Barajı'nın tüm ülkelere fayda sağlayacak şekilde bütün bölgeyi kalkındırmak için bir giriş noktası olabileceğine inandığını vurguladı.

Etiyopya'nın kalkınmak ve Sudan'ın çıkarlarına zarar vermeden elektrik üretmek isteğini anladığını ve desteklediğini söyleyen Mehdi, Doğu Nil Havzası ve bölge halklarının refahı için Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın çıkarlarını ve endişelerini güvence altına alan hukuki ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade etti.

Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ise Sudan'ın, Hedasi Barajı ile ilgili tutumu, barajlarının güvenliği ve Nil Nehri boyunca yaşayan Sudanlı vatandaşların korunmasını garanti altına alacak bir anlaşma olmaksızın barajın ikinci kez doldurulmasına ilişkin meşru endişelerini anladığını dile getirdi.

Sudan hükümetiyle bazı silahlı hareketler arasında Güney Sudan ara buluculuğunda Cuba barış anlaşmasının imzalanması ve uygulanmasını öven Kenya Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında her alanda ikili ilişkileri geliştirme ve ilerletme konusundaki kararlılığını teyit etti.

Mayıs ayında Paris'te yapılacak Sudan Ortaklık Konferansı'nın Sudan ekonomisi için umut verici ufuklar açacağı değerlendirmesini yapan Kenyatta, Kenya'nın konferansa heyet göndereceğini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Kenya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile Hedasi Barajı meselesini görüştü - Son Dakika


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