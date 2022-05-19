Sudan Dışişleri Bakanlığı: BM Sudan Misyonu, taahhütlerini yerine getirmedi

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Geçiş Entegre Misyonu'nun (UNITAMS), ülkedeki geçiş sürecini destekleme taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı.

Başkent Hartum'daki Dışişleri Bakanlığında yapılan basın toplantısında konuşan Sadık, UNITAMS'ın barışın inşasını kolaylaştırmak, siyasi geçiş sürecinin tamamlanması için yardımcı olmak ve bunun için gerekli kaynakları seferber etmek de dahil olmak üzere görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye çağırdı.

"Çalışmalarını değerlendiriyoruz"

Misyonun, ülkeye herhangi bir finansal destek sağlamadığını belirten Sadık, görevlerini yerine getirme konusundaki başarısızlığına dikkati çekerek, Sudan'ın şu anda misyon çalışmalarını değerlendirme sürecinde olduğunu dile getirdi.

Sadık, " Hükümet, misyonun kurulmasını talep ettiğinde amacı Sudan'a stratejik konularda yardım etmesi, bunların en önemlileri seçimlere hazırlanmak için lojistik ve mali desteği sağlaması, barışın inşası için gerekli altyapıyı kurmasıydı." dedi.

UNITAMS'ın bu hususlara uymadığını ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunan Sadık, misyonun Sudan'da kalmasında istenen faydayı elde etmek için bu noktaların gerekli olduğunu vurguladı.

"Misyonun Sudan'ın içişlerine müdahale hakkı yoktur"

Dışişleri Bakan Vekili, UNITAMS'ın iki hafta içinde iki yılı tamamlayacağını söyleyerek, bu sürenin misyondan istenenlerin çoğunun yerini getirilmesi için yeterli olduğunu belirtti.

Sudan'ın içişlerine her türlü dış müdahaleyi reddettiklerine ve bunun ilkeli bir tutum olduğuna dikkati çeken Sadık, "Misyonun Sudan'ın içişlerine, özellikle yargı süreçlerine müdahale hakkı yoktur. Misyonun belirli görevleri var. Onlar yerine getirilsin." ifadelerini kullandı.