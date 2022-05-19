Sudan Dışişleri Bakanlığı: BM Sudan Misyonu, taahhütlerini yerine getirmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan Dışişleri Bakanlığı: BM Sudan Misyonu, taahhütlerini yerine getirmedi

19.05.2022 21:58
Sudan Dışişleri Bakanlığı: BM Sudan Misyonu, taahhütlerini yerine getirmedi

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Geçiş Entegre Misyonu'nun (UNITAMS), ülkedeki geçiş sürecini destekleme taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı.

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Geçiş Entegre Misyonu'nun (UNITAMS), ülkedeki geçiş sürecini destekleme taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı.

Başkent Hartum'daki Dışişleri Bakanlığında yapılan basın toplantısında konuşan Sadık, UNITAMS'ın barışın inşasını kolaylaştırmak, siyasi geçiş sürecinin tamamlanması için yardımcı olmak ve bunun için gerekli kaynakları seferber etmek de dahil olmak üzere görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye çağırdı.

"Çalışmalarını değerlendiriyoruz"

Misyonun, ülkeye herhangi bir finansal destek sağlamadığını belirten Sadık, görevlerini yerine getirme konusundaki başarısızlığına dikkati çekerek, Sudan'ın şu anda misyon çalışmalarını değerlendirme sürecinde olduğunu dile getirdi.

Sadık, " Hükümet, misyonun kurulmasını talep ettiğinde amacı Sudan'a stratejik konularda yardım etmesi, bunların en önemlileri seçimlere hazırlanmak için lojistik ve mali desteği sağlaması, barışın inşası için gerekli altyapıyı kurmasıydı." dedi.

UNITAMS'ın bu hususlara uymadığını ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunan Sadık, misyonun Sudan'da kalmasında istenen faydayı elde etmek için bu noktaların gerekli olduğunu vurguladı.

"Misyonun Sudan'ın içişlerine müdahale hakkı yoktur"

Dışişleri Bakan Vekili, UNITAMS'ın iki hafta içinde iki yılı tamamlayacağını söyleyerek, bu sürenin misyondan istenenlerin çoğunun yerini getirilmesi için yeterli olduğunu belirtti.

Sudan'ın içişlerine her türlü dış müdahaleyi reddettiklerine ve bunun ilkeli bir tutum olduğuna dikkati çeken Sadık, "Misyonun Sudan'ın içişlerine, özellikle yargı süreçlerine müdahale hakkı yoktur. Misyonun belirli görevleri var. Onlar yerine getirilsin." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sudan'da polis sivil yönetim yanlılarını cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaştırmadı Sudan'da polis sivil yönetim yanlılarını cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaştırmadı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Dışişleri Bakanlığı: BM Sudan Misyonu, taahhütlerini yerine getirmedi - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:04:15. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan Dışişleri Bakanlığı: BM Sudan Misyonu, taahhütlerini yerine getirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement