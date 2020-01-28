Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde BAE karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde BAE karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde BAE karşıtı gösteri düzenlendi

6 saat önce

Sudan'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketin gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, Libya ve Yemen'deki iç savaşta çatıştırmak üzere askeri kamplara götürdüğünü iddia eden bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

Sudan'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketin gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, Libya ve Yemen'deki iç savaşta çatıştırmak üzere askeri kamplara götürdüğünü iddia eden bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca Sudanlı, BAE aleyhinde sloganlar attı. Kalabalık, Sudanlı gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, askeri kamplara götürdükleri iddiasıyla BAE'li Black Shield şirketini protesto etti.

BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ı kınayan grup, "Evlatlarımız satılık değil, canlarımız paralı askerler değil." şeklinde sloganlar attı.

Bu arada, Black Shield (Kara Kakan) şirketi, yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları reddetti.

Sudanlı bazı aileler pazar günü de çocuklarının Yemen ve Libya'daki iç savaşa gönderilmesine karşı çıkmak amacıyla BAE'nin Hartum Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde BAE karşıtı gösteri düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:45 Kaynak: AA
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