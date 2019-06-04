Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğünü...
42 dakika önce
Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğünü açıkladı.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:17 Kaynak: AA
Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğünü açıkladı.
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