Sudan Egemenlik Konseyi 15 yeni bakan görevlendirdi - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 3 aydır siyasi krizin yaşandığı ve hükümetin olmadığı ülkede, 15 bakanın görevlendirilmesine dair kararname çıkardı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Kabine İşleri Bakanlığına Osman Hüseyin Osman, Dışişleri Bakanlığına Ali es-Sadık Ali, Bayındırlık Bakanlığına Ebubekir Ebulkasım Abdullah, Tarım ve Orman Bakanlığına Ebubekir Ömer El-Büşra, Sanayi Bakanlığına Betül Abbas Allam, Ticaret ve Tedarik Bakanlığına Amal Salih Saad, Enerji ve Petrol Bakanlığına Muhammed Abdullah Mahmud'u görevlendirdi.

Davvulbeyt Abdurrahman Mansur Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığına, Adil Hasan Muhammed Hüseyin İletişim ve Dijital Dönüşüm Bakanlığına, Ahlam Medeni Mehdi Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığına, Heysem Muhammed İbrahim Sağlık Bakanlığına, Suad et-Tayyib Hasan Çalışma ve İdari Reform Bakanlığına, Abdulaati Ahmed Abbas Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanlığına, Graham Abdülkadir Kültür ve Enformasyon Bakanlığına ve Eymen Seyyid Selim Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi.

2 Ocak'ta istifa eden Başbakan Abdullah Hamduk'un Ekim 2020'de silahlı örgütlerle imzalanan Cuba Barış Anlaşması gereğince görevlendirdiği Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Cibril İbrahim Muhammed, Federal Yönetim Bakanı Buseyne İbrahim Dinar, Maden Bakanı Muhammed Beşir, Hayvan Kaynakları Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit, 25 Ekim 2021'deki askeri müdahale ile hükümetin feshine rağmen görevlerinde kaldı.

-Askeri müdahale sonrası siyasi istikrar sağlanamadı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Asker ve siviller arasındaki 4 ay süren krizin sonlandırılması için 39 ay sürmesi öngörülen ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri Anlaşması, geniş bir uluslararası katılımla 17 Ağustos 2019'da imzalandı.

Başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk, 21 Ağustos 2019'da yemin etti ve 5 Eylül'de geçiş döneminin ilk hükümetini kurdu.

Hükümet, 3 Ekim 2020'de ise ülkedeki silahlı gruplarla Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış anlaşması imzaladı.

Barış anlaşmasını imzalayan silahlı grupların yönetime dahil edilmeleri için Hamduk, eski hükümeti feshedip 9 Şubat 2021'de yeni kabinesini kurdu.

Ordu ile sivil yönetim arasında iktidar mücadelesi ve ciddi fikir ayrılıkları yaşanması sonucu asker, 25 Ekim 2021'de yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan etti, hükümeti feshetti, Başbakan Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına aldı.

Teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak 2022'de görevinden istifa etti.