Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo, Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo, Türkiye ile Sudan arasında imzalanan anlaşmalarla ilgili, "Çok değerli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın da ifade ettiği gibi unutulduktan ve hayata geçirilmedikten sonra buraya gelip anlaşmaları imzalamamızın bir anlamı yok." dedi.

Dagalo, Türkiye'yi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dagalo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sözlerine atıf yaparak, "Çok değerli Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da ifade ettiği gibi unutulduktan ve hayata geçirilmedikten sonra buraya gelip anlaşmaları imzalamamızın bir anlamı yok. Tabii ki bizler de bunları hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Yani daha önceki rejimle yapılmış anlaşmalar var. Şu an bunları gözden geçirerek modernleştirip güncelleştireceğiz ve bunların üzerine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kimsenin kimseyi kara kaşı kara gözü için sevmediğini belirten Dagalo, "Burada bir çıkar ilişkisi de söz konusudur. Bizler karşılıklı olarak kazan-kazan temelinde bu anlaşmaları hayata geçirme arzusu içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Dagalo, Oktay'la çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, toplantıda iki ülke arasındaki birçok meseleyi net, şeffaf ve açıkça görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, "İnşallah bu görüşmelerimizin verimli olacağını ve niyetlerimizde muvaffak olacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her şeye rağmen yakın ilgiden ve misafirperverlikten dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiklerini ifade eden Dagalo, "Tabii bu son ziyaret olmayacak. Bu ziyaretten sonra başka ziyaretler de olacak. İlişkilerimiz artık çok farklı olacak" dedi.

Dagalo, ülkesinin iç ve dış siyasette yaşadığı sorunlara da değinerek, ayrılıkçı lider Abdulaziz el-Hılu'nun hareketiyle de görüşmeler içerisinde olduklarını ve kendisiyle anlaşmaya vararak Sudan'da isyan hareketlerini tamamen sonlandırmış olacaklarını söyledi.

Sudan'ın sınırlarıyla ve sınır ülkeleriyle de birtakım problemleri olduğunu, bu durumu Oktay ile de konuştuklarını dile getiren Dagalo, şunları kaydetti:

"1972'deki son anlaşma da önceki anlaşmalar gibi sınır ülkelerde Sudan'a ait topraklar bulunduğunu gösteriyor. Buna rağmen, örneğin Etiyopyalı çiftçiler o topraklarda bulunup ekim faaliyetleri yapıyor. Biz tabi buna karşı çıkmadık. Tarımsal faaliyetlerinden dolayı bir şey söylemedik. Ancak bu bölgede bir anlaşmazlık söz konusu. Sınır konusunda bir anlaşmazlığımız var ve dünyaya şunu ifade etmek istiyoruz. Bu bir sorun ama biz bu sorunu diplomatik yöntemlerle çözeceğiz. Ayrıca biliyorsunuz Sudan'ın, Etiyopya ve Mısır'la Rönesans Barajı konusunda da anlaşmazlıkları var. Bu anlaşmada bildiğiniz gibi bittikten sonra bu barajın nasıl işletileceği konusunda anlaşmazlıklar söz konusu. Bununla ilgili olarak Etiyopyalı kardeşlerimizle de görüşüyoruz. Bunu diplomatik yollarla çözmeyi arzulamaktayız. Her üç ülkenin de arzulanmayan durumların olmadığı bir anlaşmaya varmasını istiyoruz."

Dagalo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a da teşekkürlerini ileterek, ziyaretinin iki ülke arasında verimli olarak devam edeceğini düşündüğünü kaydetti.

(Bitti)