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Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu: "Darbe girişimi 11 ay önce planlandı" - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu: "Darbe girişimi 11 ay önce planlandı"

28.09.2021 15:37
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu:

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, 21 Eylül'de sabah saatlerinde düzenlenen darbe girişimi öncesinde 11 ay hazırlık yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, 21 Eylül'de sabah saatlerinde düzenlenen darbe girişimi öncesinde 11 ay hazırlık yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Dagalu, başkent Hartum'un Bahri bölgesinde orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarına yaptığı konuşmada, "Sudan'daki darbe girişimi 11 ay önce planlandı. Bizim açımızdan bir darbe söz konusu değil. İnsanların içi rahat olmalı." ifadelerini kullandı.

Sudan'da bir kriz olduğunu belirten Dagalu, "Her şey birbirine karıştı ancak hatalar düzeltilmeli. Küçük bir grubun iktidarı tek başına ele geçirmesi mümkün olamaz." diye konuştu.

"Ülke çıkmazdan ancak uzlaşıyla kurtulur"

Dagalu, 2019'daki halk ayaklanmasının ardından askeri müdahale ile devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre'nin haricinde hükümetteki siyasi katılımın genişletilmesini talep ettiklerini söyleyerek "Ülke bu çıkmazdan ancak uzlaşıyla kurtulur." dedi.

Sudan'daki istikrarsızlığın tüm bölgeyi etkileyeceğini vurgulayan Dagalu, ülkedeki istikrarı korumanın gerekli olduğunu kaydetti.

Sudan Genelkurmay Başkanı Osman Muhammed Hüseyin de aynı etkinlikte yaptığı konuşmada, düzenli güçlerin ülkenin güvenliği için tüm bileşenleriyle tam bir koordinasyon içerisinde çalıştığını söyledi.

"Tüm askeri kurumlara karşı bir nefret ve kin söylemi söz konusu"

Devrimin ardından askerin halkın yanında yer aldığını ancak daha sonraları halkın bir kesiminin kendilerine düşman olduğunu belirten Hüseyin, "Sabahı orduya, akşam Hızlı Destek Kuvvetlerine sövüp hakaret ediyorlar. Yarın da polise sövecekler. Tüm askeri kurumlara karşı bir nefret ve kin söylemi söz konusu oldu ancak ülkemiz zorlukların üstesinden gelebilmek için güç ve azimle ilerlemesini sürdürüyor." diye konuştu.

Ordu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Sudan'da, İngiltere'den bağımsızlığını kazandığını 1956'dan bu yana 11 darbe girişimi oldu.

Kıta tarihinde en fazla askeri darbe girişimiyle karşılaşan Sudan'da, 3 kez de halk ayaklanması sonucu iktidarlar değişti.

Sudan'da geçiş yönetiminin asker ve sivil ortakları arasında, bir süredir siyasete müdahale ve yetki anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik yaşanıyor.

Ordu, yeniden yapılandırılma çağrılarına sert tepki gösterip seçimlerle demokratik geçiş sağlanana kadar görevlerinin başında olacağını açıklarken, iktidarın sivil ortakları ise askerin "sivilleri etkisizleştirip yönetimi tekeline alma çabalarının darbe olduğunu" savunuyor.

Darbe Girişimi, Eylül, Darbe, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu: 'Darbe girişimi 11 ay önce planlandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu: "Darbe girişimi 11 ay önce planlandı" - Son Dakika
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