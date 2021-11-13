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Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu ve 8 üye göreve başladı - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu ve 8 üye göreve başladı

13.11.2021 00:31
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu ve 8 üye göreve başladı

Sudan'da yeni Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ve 8 üye yemin ederek göreve başladı.

Sudan'da yeni Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ve 8 üye yemin ederek göreve başladı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu daha sonra 8 üye Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Yargıtay Başkanı Abdülaziz Fethurrahman Abidin'in huzurunda yemin etti.

Sudan Ordu Komutanı Burhan, 11 Kasım'da yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.

Konsey Başkanı Burhan da perşembe günü yemin etmişti.

Sudan'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve çok sayıda parti, yeni Egemenlik Konseyi'nin kurulmasına karşı çıkmış ve 13 Kasım'da halkı sokağa çağırmıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da askerin yönetime el koyması sonrası oluşan yönetim krizinin aşılması için kritik önemdeki konseyin kurulmasının ardından gözler yeni hükümetin oluşturulmasına çevrildi.

cumhurbaşkanlığı sarayı, Yargıtay Başkanı, Kasım, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu ve 8 üye göreve başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu ve 8 üye göreve başladı - Son Dakika
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