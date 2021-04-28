Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Daklu, Çad'da - Son Dakika

Heyetler arası görüşmeden detaylar

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu'nun konuşması

Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby'nin konuşması ÇAD - Çad'ı ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby ile bir araya geldi.