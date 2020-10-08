Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti: "Sıkıntıları aşmak için elimizde Musa'nın asası... - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti: "Sıkıntıları aşmak için elimizde Musa'nın asası...

08.10.2020 21:31
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti:

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Başkanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti, ülkedeki ekonomik ve güvenlik sıkıntısının üstesinden gelebilmek için ellerinde sihirli bir güç olmadığını söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Başkanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti, ülkedeki ekonomik ve güvenlik sıkıntısının üstesinden gelebilmek için ellerinde sihirli bir güç olmadığını söyledi.

Hmidti, Devrimci Cephesi bünyesindeki silahlı hareketlerle nihai barış anlaşmasının imzalandığı Güney Sudan'ın başkenti Cuba'dan dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülke ekonomik ve güvenlik sıkıntısı yaşıyor. Sıkıntıları aşmak için elimizde Musa'nın asası yok." ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizi çözmek ve Cuba'da imzalanan nihai barış anlaşmasının takvimini uygulamak için Devrimci Cephesi liderliğinde bir heyetle Hartum'a döndüklerini belirten Hmidti, "Sudan halkı, önümüzdeki günlerde güzel neticelere şahit olacak." diye konuştu.

Müzakerelere yanaşmayan iki örgütten SPLM-N'nin Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu ile aralarındaki buzları erittiklerini, Hılu ile Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi'ni (SLM/AM) yakında nihai barış anlaşmasına dahil edeceklerini dile getiren Hmidti, ülkenin güvenli bir yer haline gelmesi için herkese birlik ve yardımlaşma çağrısı yaptı.

SPLM-N liderlerinden ve müzakere heyeti üyesi Yasir Arman da barış talebinin yerine getirilmesi ve değişime farklı bir gücün katılımıyla bugün Sudan tarihinde çok önemli bir aşamaya geçildiğine dikkati çekerek, geçiş dönemi hükümetinin çabalarına övgüde bulundu.

Arman, barış anlaşmasının Sudan halkına bir ferahlık getirdiğini belirterek, yeni Sudan'ın inşası için çatışma sayfasını kapatmak gerektiğini vurguladı.

Dış borcun 60 milyar dolara yaklaştığı Sudan'da yerel para biriminin aşırı değer kaybı, temel tüketim maddelerine erişimdeki sıkıntılar ve hayat pahalılığı nedeniyle aylardır hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar sonucu 11 Nisan 2019'da askeri müdahaleyle devrilmesi sonrası 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti, Eylül 2019'da Abdullah Hamduk başkanlığında kurulmuştu.

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi bünyesindeki 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması 3 Ekim'de imzalanmıştı.

Güney Sudan, Devrimci, Müzakere, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti: 'Sıkıntıları aşmak için elimizde Musa'nın asası... - Son Dakika

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