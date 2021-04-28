Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti, Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby ile görüştü - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti, Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby ile görüştü

28.04.2021 15:51
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti, Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby ile görüştü, System.String[]

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti, Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby ile görüştü.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti, Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby ile görüştü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Korgeneral Deby, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti başkanlığındaki Sudan heyetini Çad'ın başkenti Encemine'deki Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

Egemenlik Konseyi üyeleri Malik Agar ve El Hadi İdris de Hmidti'ye eşlik etti.

Görüşmede, Sudan ve Çad arasındaki kardeşlik ilişkileri ve bunu iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmenin yolları ele alındı.

Hmidti, iki ülke arasındaki ilişkilerin ezeli olduğunu ve Sudan'ın tüm alanlarda ortak iş birliğini geliştirme konusundaki istekliliğini vurguladı.

Çad'ın Sudan'da ve bölgede istikrarı sağlamak için gösterdiği büyük çabaları öven Hmidti, Sudan'ın, Çad'ın yaşadığı bu kritik süreçte Çad halkının yanında olduğunu belirtti.

Anlaşmazlıkları çözmek için diyalog ilkesini benimsemenin önemine dikkati çeken Hmidti, Sudan'ın, Çad'ın güvenliğini sağlayacak tüm desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hmidti, Sudan'da taraf tutma politikası döneminin bittiğini, Sudan hükümetinin Çad'ın ve bölgenin istikrarını sağlayacak her konuda istekli olduğunu kaydetti.

Çad AGK Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby de "Kardeş Sudan halkına teşekkür ederiz. Zor bir dönemden geçiyoruz, üstesinden gelmek için deneyiminize ihtiyacımız var. Sudan'ın yaşadığı koşullar ülkemizdekine çok benzediği için, Sudan liderliğinin Çad'a yardım edeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Encemine, Sudan, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti, Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby ile görüştü - Son Dakika


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