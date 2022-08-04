Sudan ve Çad, bazı sınır sorunlarına çözüm buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan ve Çad, bazı sınır sorunlarına çözüm buldu

04.08.2022 23:52
Sudan ve Çad, bazı sınır sorunlarına çözüm buldu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Çad Askeri Konseyi Başkanı Muhammed İdris Debi Itno ile ikili ilişkileri görüştü.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Çad Askeri Konseyi Başkanı Muhammed İdris Debi Itno ile ikili ilişkileri görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Çad'a resmi ziyaret gerçekleştiren Dagalu, Itno ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Dagalu, görüşmede, Sudan ve Çad arasındaki köklü ilişkilere değinerek ekonomik iş birliğinin yanı sıra güvenlik ve sınır konularının ele alındığını belirtti.

Görüşmede, bazı sınır sorunlarının değerlendirildiğini ve bunlara etkili çözümler bulunduğunu aktaran Dagalu, iki kardeş ülke arasında vatandaşların ticaretini ve hareketini kolaylaştırmanın önemini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı Sudan muhalefeti, ülkedeki krizlerin yeni anayasal düzenlemeler gerektirdiğini belirtti Sudan muhalefeti, ülkedeki krizlerin yeni anayasal düzenlemeler gerektirdiğini belirtti
Kaynak: AA

İdris Debi, Sudan, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan ve Çad, bazı sınır sorunlarına çözüm buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
23:01 Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak
22:55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
21:39 Galatasaray başarılı orta saha Lucas Torreira transferinde sona geldi! Sözleşme detayları görüşülüyor
21:17 Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi
21:08 Galatasaray resmen duyurdu! Olimpiu Morutan, Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 23:52:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan ve Çad, bazı sınır sorunlarına çözüm buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement