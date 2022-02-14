Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, AfB Komisyonu Başkanı Faki ile görüştü - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki ile ülkedeki mevcut siyasi krizi görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Burhan, AfB Komisyonu Başkanı Faki ve beraberindeki heyeti başkent Hartum'daki ofisinde kabul etti.

Ülkedeki siyasi krizin ele alındığı bildirilen açıklamada Burhan, Sudan'daki mevcut krizi çözmek için uluslararası ve bölgesel çabaları birleştirmek gereğini vurguladığı belirtildi.

Burhan, hükümetin mevcut krizi çözmek için 4 eksenli vizyonunu oluşturduğu, bu vizyonun, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in partisi olan Ulusal Kongre Partisi hariç tüm siyasi ve sosyal güçleri içeren kapsamlı bir diyalog süreci başlatmayı ve geçiş döneminin geri kalanına liderlik etmek için bağımsız bir teknokrat hükümeti kurmayı içerdiğini belirtti.

2019'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile imzalanan Anayasal Bildiride ülkedeki gelişmelere ayak uydurmak için değişiklik yapılacağını söyleyen Burhan, geçiş döneminin sonunda seçimlerin yapılacağını teyit etti.

"AfB'nin oynadığı her rolü memnuniyetle karşılıyoruz"

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu da dün heyetle yaptığı görüşmede, AfB'nin ülkedeki tüm siyasi partilerin görüşleri arasında köprü kurmak için oynadığı her rolü memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.

Dagalu, Sudanlıların katılımıyla mevcut farklılıkların çözülmesi için temel giriş noktasının diyalog olduğuna dikkat çekerek, önemini ve geçiş döneminin sonunda seçimlerin yapılmasına bağlı olacaklarını dile getirdi

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki ise AfB heyetinin tüm siyasi sahnesinin bileşenleriyle görüşmek ve kapsamlı bir vizyon oluşturmak için görüşlerini dinlemek için Sudan'a geldiğini açıkladı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

25 Ekim 2021'de başlayan ve halen devam eden askeri müdahale karşıtı protestolara güvenlik güçlerin müdahalesi sonucu şu ana kadar 79 kişi yaşamını yitirmişti.