Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ayrılıkçı SPLM-N lideri Hılu ile "ilkeler bildirisi" imzaladı - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünün (SPLM-N) Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu ile barış müzakerelerinin başlatılmasına hazırlık olarak "ilkeler bildirisi" imzaladı.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Burhan ile Hılu, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da müzakerelere öncülük eden Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in huzurunda nihai barış anlaşması meselesini görüştü.

Taraflar, barış anlaşmasına hazırlık olarak ilkeler bildirisi adı verilen anlaşmaya imza attı.

Bildiri, Sudan'daki tüm halkların din hürriyeti, dini uygulamalar ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alan sivil, demokratik ve federal bir devletin kurulmasını öngörüyor.

Bildiride ayrıca "Devlet, hiç kimseye bir dini dayatamaz. Devlet, din, inanç ve vicdan hürriyetini kabul eder. Devlet, din hürriyeti ve dini uygulamaları korur ve anayasada bu ilkeleri garanti altına alır." maddeleri yer alıyor.

Taraflar; görevler, mekanizmalar, bütçeler ve güvenlikle ilgili geçiş düzenlemelerinin imzalanmasının ardından kalıcı ateşkes yapılması konusunda da anlaştı.

Burhan, göreve geldiği Ağustos 2019'dan bu yana Hılu ile ilk kez 3 Mart'ta Cuba'da bir araya gelmişti.

SPLM-N, 2011'den bu yana Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışıyor.

Başbakan Abdullah Hamduk ile Hılu, Eylül 2020'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "din ve devlet işlerinin ayrılması ile kendi kaderini tayin hakkı gibi konularda ilkeler anlaşması" imzalamıştı.

SPLM-N, 3 Ekim 2020'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da geçiş hükümeti ile silahlı hareketler arasında imzalanan Barış Anlaşması'na katılmamıştı.

Hükümetle örgütün 29 Ekim 2020'de "din ve devlet işlerinin ayrılması ile kendi kaderini tayin hakkı" gibi konuları tartışmak üzere yaptıkları görüşmeden de sonuç alınamamıştı.