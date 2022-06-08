Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Başlayacak diyalog tarihi fırsat" - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Başlayacak diyalog tarihi fırsat"

08.06.2022 00:35
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Başlayacak diyalog tarihi fırsat"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın bugün başlatacağı diyaloğu, geçiş dönemini...

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın bugün başlatacağı diyaloğu, geçiş dönemini bitirmek için tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi.

Burhan, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Geçiş döneminde uzlaşamamamızdan kaynaklanan, vatanı ve vatandaşların selametini tehdit eden nice sıkıntılarla karşı karşıyayız. Sudan halkı üç sene boyunca en kıymetli şeylerini kurban etti. Çok sabretti ama istediğini ve hayal ettiği devleti elde edemedi. Aksine, zorlukları daha fazla oldu ve yaraları daha da derinleşti." dedi.

Asker olarak Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet devleti kurma hayalini gerçekleştirmek için Nisan 2019'dan beri Sudan'ın tüm kesimleri ile çalışmaya yemin ettiklerini dile getiren Burhan, üçlü mekanizmanın yürüttüğü diyaloğu desteklediklerini belirterek, diyalog için gereken tüm kolaylıkları sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

"Herkesin katılmasını ve kimsenin engel olmamasını rica ediyorum"

Bugün başlayacak diyaloğun geçiş dönemini bitirmek için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Burhan, şunları kaydetti:

"Sudan'daki tüm bileşenlerin bu diyaloğa katılmasını ve demokratik geçişin önünde engel olmamasını rica ediyorum; çünkü vatan ve vatandaş, anlaşmazlıklarımızı aşmayı hak ediyor. Askerler olarak diyalogdan çıkacak sonuçlara bağlı kalacağız. Uzlaşı veya seçim yapıldığında da askerler siyasi sahneden çekilecek."

Siyasi krizin çözümü için uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

?UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

?UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

?Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

?13 Mayıs'ta üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı dolaylı görüşmelere başlanmıştı. Doğrudan görüşmelere ise 8 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı.

?Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.

YORUMLAR
500
Sudan'da kabile çatışmalarında 27 kişi öldü Sudan'da kabile çatışmalarında 27 kişi öldü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Phee, Sudan'daki askeri liderlerle görüştü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Phee, Sudan'daki askeri liderlerle görüştü
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Başlayacak diyalog tarihi fırsat' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 00:42:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Başlayacak diyalog tarihi fırsat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement