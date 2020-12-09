Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Geçiş hükümeti yetersizlik gösterdi - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Geçiş hükümeti yetersizlik gösterdi

09.12.2020 20:29
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Geçiş hükümeti yetersizlik gösterdi, System.String[]

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçiş hükümetinin halkın beklentilerini karşılayamadığını belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçiş hükümetinin halkın beklentilerini karşılayamadığını belirtti.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Sudan'ın kuzeyindeki Şekut bölgesinde bir askeri eğitim programının kapanış töreninde konuşan Burhan, Abdullah Hamduk liderliğindeki geçiş hükümetinin göreve gelmesinden bu yana bir yıldan fazla süre geçtiğini ancak halkın ve devrimin beklentilerini gerçekleştirmede tam bir yetersizlik gösterdiğini ifade etti.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi kurulması sonrası iktidar ortakları arasında yaşanan krizle ilgili olarak Burhan, "Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi'nin devletin egemenlik organları ve bakanlıkların görev alanlarıyla hiçbir alakası yok. Onların çalışmalarına da müdahale etmiyor. Konsey, Yasama Meclisinin denetim ve yasama rolünü de ortadan kaldırmıyor. Konseyin çalışmalarını kontrol etmek için de bir yönetmelik hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Barışın sağlanmasının geçiş döneminin en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Burhan, nihai barış anlaşmasını imzalamayan silahlı hareketlere bir kez daha birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

29 üyeli yeni Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 3 Aralık'ta Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi'nin kurulmasına ilişkin kararname yayımlamıştı.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Burhan'ın yanı sıra yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Yasir el-Ata, Şemseddin el Kebbaşi, İbrahim Cabir ve Abdurrahim Dagalu gibi ordudaki önemli isimlerin yanında mevcut geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, ÖDBG'den 13 üye, Devrimci Cephesi'nden 7 üye ve Doğu bölgesinden 2 temsilciden oluşacak.

Konsey, Sudan'ın üstün çıkarlarına hizmet edecek şekilde geçiş dönemine yön vermek, taraflar arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek ve geçiş döneminin başarısı ve görevlerin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamakla sorumlu olacak.

Anayasal Bildiri

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askeri darbenin ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında darbe sonrası süren otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması 17 Ağustos 2019'da imzalanmıştı.

Sudan'da geçiş dönemini Egemenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu ve Yasama Meclisinin (parlamento) yönetmesi planlanmıştı.

Bu anlaşmaya göre, AGK lağvedilmiş, 6 sivil ve 5 askerden oluşan 11 üyeli Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı Konseyi) oluşturulmuştu.

3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde konseye 21 ay asker, 18 ay bir sivilin başkanlık etmesi kararlaştırılmıştı ancak geçen ay iktidarın askeri kanadının tek taraflı kararıyla Anayasal Bildiri'de değişiklik yapılarak bu süre 14 ay daha uzatılmıştı.

Başbakan ve kabinenin belirlenmesinin ardından 5 Eylül 2019'da geçiş döneminin 21 üyeli ilk hükümeti göreve başlamıştı. Egemenlik Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından son olarak geçen ocak ayında parlamentonun oluşturulması öngörülüyordu ama henüz kurulamadı.

Anayasal Bildiri'de yapılan son değişiklikle 2024 başlarında geçiş döneminin sonlanmasıyla seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

İktidar, Kabine, Sivil, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Geçiş hükümeti yetersizlik gösterdi - Son Dakika


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