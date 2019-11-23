Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan:

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Mısır ile aralarındaki sorunlu bölge Halayib Üçgeni'nin Sudan'a ait olduğunu, bu konuda Mısır ile uzlaşabileceklerini belirtti.

Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta Burhan, "Halayib Üçgeni'nin hangi ülkeye ait olduğu" sorusu üzerine "Sudan bunun üzerinde çalışıyor. Bu mesele Sudan ve bölge kamuoyunu uzun süre meşgul etti. O konuya henüz sıra gelmedi ancak kesinlikle gündeme gelecek. Halayib tabii ki Sudan'ın. Biz ve Mısırlılar kardeşiz. Bu konuda uzlaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Mısır'ın güneydoğusunda yer alan Kızıldeniz sahilindeki bölgeye "Halayib Üçgeni" deniyor. 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi farklı Sudani ve Nubi kabileleri yaşıyor.

Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler sağlıyor. Bölge insanına Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar da sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.

-"Hedasi Barajı'nda uzlaşının sağlanması bölgenin çıkarına"

Etiyopyanın inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili de Burhan, "Uzmanlarımız, teknisyenlerimiz bu konuda çalışmalar yapıyor. Uzlaşının sağlanması Sudan ve bölgenin çıkarına. Biz Sudan'ın çıkarlarını önceliyor ve taraflardan hiçbirine zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Bu meselede uzlaşılacağını umuyoruz." diye konuştu.

Etiyopya, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı inşasına başlamıştı.

Afrika'nın en büyüğü olacak ve gelecek yıl elektrik üretimine başlayacak Hedasi Barajı, o tarihten bu yana Mısır ve Etiyopya'yı defalarca karşı karşıya getirdi.

Yaklaşık 5 milyar dolarlık maliyeti bulunan ve şimdiye kadar yüzde 68'i tamamlanan Hedasi, başlangıçta 750 megavat elektrik üretecek.

Baraj projesinin tamamen bitmesinin 2023'ü bulacağı tahmin ediliyor.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın Mısır'ın tek su kaynağı olan, ekonominin can damarı niteliğindeki Nil Nehri'ne muhtemel olumsuz etkilerinden ve suyu kısıtlamasından endişe ederken, Etiyopya tamamen elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik bir proje olduğunu ve Mısır'ı etkilemeyeceğini savunuyor.

-"Sudan mahkemeleri Beşir'i yargılamaya muktedir"

Ömer el-Beşir'in Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslimiyle ilgili bir soru üzerine Burhan, "Bu konuda çok konuştuk. Sudan yargısı herkesi hesaba çekip yargılamaya muktedirdir. Sudan yargısına bir fırsat veriyor ve tamamen güveniyoruz." diye konuştu.

Darfur sorunu nedeniyle UCM, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında soykırım gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti.

UCM, 4 Mart 2009'da Beşir'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlemekle" suçlamıştı. Beşir ise UCM'yi "sömürge organı" olarak tanımlamış ve yetkili olmadığını öne sürmüştü.