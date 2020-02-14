Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "İsrail'in, Sudan'ın terör listesinden çıkarılmasında rolü... - Son Dakika
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "İsrail'in, Sudan'ın terör listesinden çıkarılmasında rolü...

31 dakika önce

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, İsrail'in, ülkesinin ABD'nin "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarılmasında rolü olduğunu belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan:

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, İsrail'in, ülkesinin ABD'nin "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarılmasında rolü olduğunu belirtti.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesine demeç veren Burhan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için yakında Washington'a gideceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 3 Şubat'ta Uganda'daki görüşmesini ülkesinin güvenliği ve milli çıkarlarının bir parçası olarak nitelendiren Abdulfettah el-Burhan, "İsrail'in, Sudan'ın ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasında rolü var." ifadesini kullandı.

Burhan, Hartum- Tel Aviv arasındaki ilişkiyi sürdürmek için bir komisyon kurulacağını da belirterek, Sudan-İsrail normalleşmesinin, dar bir ideolojik grup dışında ülkesinde büyük kabul ve destek gördüğünü de iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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