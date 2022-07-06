Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, konseyin sivil üyelerini görevden aldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de askeri müdahale sonrasında yeniden kurduğu konseyin 5 kişiden oluşan sivil üyelerini görevden aldı.

Egemenlik Konseyi açıklamasında, Burhan'ın, yaptıkları görüşmede Reca Nikola Abdulmesih, Yusuf Cad Kerim, Ebulkasım Muhammed Ahmed, Abdulbaki Abdulkadir Zubeyir ve Selma Abdulcabbar el-Mubarek'in, Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet özlemlerini gerçekleştirmek için gösterdikleri büyük çabalara övgüde bulunduğu belirtildi.

Burhan, görevden aldığı üyelere, milletin çağrısına verdikleri yanıt ve vatandaşlara hizmetlerinde azim ve titizlikle çalıştıkları için teşekkür etti.

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, egemenlik konseyini ve bakanlar kurulunu feshedip olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Burhan, 11 Kasım 2021'de yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 13 sandalyeden oluşan konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan ve Dagalu ile feshedilen konseyde de yer alan Orgeneral Şemseddin Kebbaşi, Korgeneral Yasir Abdurrahman el-Ata ve Koramiral İbrahim Cabir İbrahim konseyin askeri üyeleri olurken bugün görevden aldığı 5 kişi, konseyin sivil üyelerini temsil ediyordu.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da silahlı hareketlerle Ekim 2020'de imzalanan barış anlaşması gereğince Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Mavi Nil eyaletindeki lideri Malik Agar, Devrimci Cephesi Başkanı El Hadi İdris ve Sudan Kurtuluş Güçleri Birliği lideri Ettahir Ebubekir Hacer, konseyde silahlı hareketleri temsil ediyor.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan, 4 Temmuz'da, ulusa sesleniş konuşmasında, askerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıklamıştı.

Burhan, siyasi ve devrimci güçler ile diğer ulusal bileşenlerin geçiş döneminin gereklerini yerine getirebilmeleri amacıyla bir teknokrat hükümeti kurabilmeleri için bu adımları atacaklarını kaydetmişti.