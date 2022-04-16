Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Süreci yönetmekte başarısız olduk" - Son Dakika
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Süreci yönetmekte başarısız olduk"

16.04.2022 18:29
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Süreci yönetmekte başarısız olduk"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, süreçte herkesin geçiş dönemini yönetmekte başarısız olduğunu ve vatandaşların isteklerini karşılayamadıklarını belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, süreçte herkesin geçiş dönemini yönetmekte başarısız olduğunu ve vatandaşların isteklerini karşılayamadıklarını belirtti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, konsey üyesi Yasir el-Ata'nın başkent Hartum'daki konutunda düzenlediği iftara katıldı ve konuşma yaptı.

Geçiş döneminin herkes arasında barış, uzlaşma ve rıza içinde geçmesini istediğinin altını çizen Burhan, vatandaşların kendilerini kimin yöneteceğini seçeceği özgür ve adil seçimler yapılana kadar bu dönemi tamamlamak için en iyi yolu bulmanın önemine dikkati çekti.

Burhan, pek çok girişimin masada olduğunu belirterek, silahlı kuvvetlerin bunları kabul etmekte bir sakıncası olmadığını vurguladı.

Önceki dönemde herkesin geçiş dönemini yönetmekte başarısız olduğunu kaydeden Burhan, "Vatandaşların isteklerini karşılayamadık. Ülke, gösteriler, yürüyüşler, ekonomik sorunlar, kabile çatışmaları ve güvenlik ihlallerinden mustarip hale geldi. Herkesin bu sorunlara çözüm bulmak için çalışması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Siyasi tutuklular iki veya üç gün içinde serbest bırakılacak

Egemenlik Konseyi Başkanı açıklamasında, siyasi tutukluların serbest bırakılması için prosedürlerin başlatıldığını ve iki veya üç gün içinde diyalog ortamını hazırlamak için özgür olacaklarını belirterek "Siyasi güçler arasında bir uzlaşma olması durumunda iktidarı sivillere devretmeye hazırız." ifadesine yer verdi.

Siyasi tutukluların yasal durumlarını incelemek ve işlemlerini hızlandırmak için başsavcı ve Yargıtay başkanıyla görüştüğünü dile getiren Burhan, yetkili kurumlara olağanüstü hali gözden geçirmeleri ve ulusal güvenliği ve ekonomiyi içeren bazı hükümleri sürdürmeleri talimatını verdiğini bildirdi.

Burhan, siyasi ve toplumsal güçleri, direniş komitelerini ve tüm ulusal aktörleri ve ilgilileri milli mutabakatı sağlamak için ülke menfaatini ön planda tutarak taviz vermeye çağırdı.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Süreci yönetmekte başarısız olduk' - Son Dakika


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