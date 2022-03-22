Suudi Arabistan Kralı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'yla "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Kralı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'yla "ikili ilişkileri" görüştü

22.03.2022 00:06

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Burhan'ı kabul ederek, ikili ilişkileri ve her alanda ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman da Burhan ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke için ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Burhan'ın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Kralı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'yla ikili ilişkileri görüştü
Suudi Arabistan Kralı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'yla ikili ilişkileri görüştü
Suudi Arabistan Kralı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'yla ikili ilişkileri görüştü

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Suudi Arabistan, Kral Selman, Riyad, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Kralı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'yla 'ikili ilişkileri' görüştü - Son Dakika


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